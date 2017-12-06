ЛНР: жилой дом загорелся в пригороде Луганска из-за обстрела ВСУ

Луганск, 6 декабря. ВСУ 10 раз обстреляли территорию Луганской народной республики за последние сутки. В результате одной из атак загорелся частный дом, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По данным Марочко, за последние сутки украинская армия совершила 10 атак, открыв огонь по территории ЛНР.

«В 07.40 6 декабря ВСУ произвели обстрел с направления Кондрашевская Новая из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов (АГС, РПГ) и стрелкового оружия населенного пункта Красный Яр», — уточнил представитель военного ведомства республики.

В результате одного из обстрелов загорелся жилой дом в пригороде Луганска, передает РИА Новости. Информация о пострадавших уточняется.