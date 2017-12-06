Эксперт оценил шансы «Спартака» в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Ливерпуль, 6 декабря. Столичный «Спартак» в среду сыграет с «Ливерпулем» в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые завоевали путевку в весеннюю стадию еврокубков, но в каком именно турнире будут играть спартаковцы, зависит от результата гостевого матча.

Накануне главной для «Спартака» игры футбольный агент Шандор Варга отметил, что команда Массимо Карреры имеет шансы на успех. Менеджер считает, что «Спартак» в этом сезоне «очень неплохо смотрится в Лиге чемпионов», пишут «Известия».

«Эта команда может преподнести сюрприз в заключительном туре Лиги чемпионов. Если красно-белые будут играть так же, как в недавнем матче с «Зенитом», то у них есть неплохие шансы во встрече с «Ливерпулем», — подчеркнул Варга.

Напомним, для того, чтобы продолжить выступление в плей-офф Лиги чемпионов, «Спартаку» нужна победа.