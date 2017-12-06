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Депутат предложил разрешить круглосуточную продажу шампанского в Новый год в России
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    Депутат предложил разрешить круглосуточную продажу шампанского в Новый год в России

    10:03  6 Декабря 2017
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    Депутат предложил разрешить круглосуточную продажу шампанского в Новый год в России

    Санкт-Петербург, 6 декабря. Чтобы удовлетворить повышенный спрос на алкоголь — и в первую очередь шампанское — в новогоднюю ночь, необходимо разрешить его круглосуточную продажу в магазинах  — с таким предложением выступил депутат закса Ленобласти Владимир Петров. Петров подчеркнул, что запрет на продажу ведет к расцвету черного рынка спиртного.

    Депутат намерен 8 декабря внести на рассмотрение закса Ленобласти своей законопроект, которым предлагается разрешить круглосуточную продажу шампанского и игристых вин с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января.

    «Повышенный спрос населения на шампанское, — приводит RT выдержку из законодательно инициативы, — в это время порождает чёрный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукцией».

    Депутат предложил разрешить круглосуточную продажу шампанского в Новый год в России

    Петров подчеркнул, что предложенные им изменения благоприятно отразятся на экономике и социальной сфере, стимулируя поступление доходов в бюджет. Однако для того, чтобы их реализовать, потребуется внести изменения в Федеральный закон, запрещающий торговлю алкогольной продукцией с 23 часов вечера до 8 часов утра.

    Ранее Ura.ru писало о том, что в 2017 году от контрафактного алкоголя в России погибло около 4,6 тысяч человек. Впрочем, большинство этих смертей связаны не с качеством употребленного алкоголя, а с его употребленным за раз количеством.

    Депутат предложил разрешить круглосуточную продажу шампанского в Новый год в России

    Автор: Валентин Меликов
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