Депутат предложил разрешить круглосуточную продажу шампанского в Новый год в России

Санкт-Петербург, 6 декабря. Чтобы удовлетворить повышенный спрос на алкоголь — и в первую очередь шампанское — в новогоднюю ночь, необходимо разрешить его круглосуточную продажу в магазинах — с таким предложением выступил депутат закса Ленобласти Владимир Петров. Петров подчеркнул, что запрет на продажу ведет к расцвету черного рынка спиртного.

Депутат намерен 8 декабря внести на рассмотрение закса Ленобласти своей законопроект, которым предлагается разрешить круглосуточную продажу шампанского и игристых вин с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января.

«Повышенный спрос населения на шампанское, — приводит RT выдержку из законодательно инициативы, — в это время порождает чёрный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукцией».

Петров подчеркнул, что предложенные им изменения благоприятно отразятся на экономике и социальной сфере, стимулируя поступление доходов в бюджет. Однако для того, чтобы их реализовать, потребуется внести изменения в Федеральный закон, запрещающий торговлю алкогольной продукцией с 23 часов вечера до 8 часов утра.

Ранее Ura.ru писало о том, что в 2017 году от контрафактного алкоголя в России погибло около 4,6 тысяч человек. Впрочем, большинство этих смертей связаны не с качеством употребленного алкоголя, а с его употребленным за раз количеством.