Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

Киев, 6 декабря. Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили объявили в розыск.

Утром в среду украинским правоохранителям вновь не удалось задержать лидера оппозиционной украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

Как сообщила в среду пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своем Twitter, политик объявлен в розыск, поиском занимаются оперативные подразделения Национальной полиции и СБУ.

Напомним, во вторник Саакашвили был задержан, однако сторонникам удалось отбить его у полиции, после чего они отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

Как сообщили в СБУ, политик подозревается в «содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»

Супруга Сандра Руловс, комментируя неудачную попытку украинских силовиков задержать политика, заявила, что возбужденное против Саакашвили дело является политическим преследованием и «результатом сговора олигархов».