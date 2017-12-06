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Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск
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    Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

    9:50  6 Декабря 2017
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    Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

    Киев, 6 декабря. Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили объявили в розыск.

    Утром в среду украинским правоохранителям вновь не удалось задержать лидера оппозиционной украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

    Как сообщила в среду пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своем Twitter, политик объявлен в розыск, поиском занимаются оперативные подразделения Национальной полиции и СБУ.

    Напомним, во вторник Саакашвили был задержан, однако сторонникам удалось отбить его у полиции, после чего они отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

    Как сообщили в СБУ, политик подозревается в «содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»

    Супруга Сандра Руловс, комментируя неудачную попытку украинских силовиков задержать политика, заявила, что возбужденное против Саакашвили дело является политическим преследованием и «результатом сговора олигархов».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #саакашвили #розыск
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