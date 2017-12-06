Сирия сегодня: ВКС РФ сократили площадь анклава ИГИЛ, Совбез ООН работает над резолюцией

Сирия, 6 декабря. Организация Объединенных Наций (ООН) будет работать над резолюцией по трансграничным поставкам помощи Сирийской Арабской Республике (САР). Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации наносят удары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Министерство обороны России прокомментировало заявление США о заслугах международной антитеррористической коалиции. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Новая резолюция

Совет Безопасности ООН в ближайшее время будет работать над проектом резолюции по трансграничной доставке гуманитарной помощи в САР. Об этом заявил постоянный представитель Японии при ООН, председатель Совета Коро Бешо.

Совбез ООН в рамках закрытых консультаций, которые прошли накануне, 5 декабря, обсудил вопрос о трансграничных поставках гуманитарной помощи на сирийскую территорию. С докладом о проведении гуманитарных операций выступил заместитель генерального секретаря ООН Мак Лоукок.

«Члены Совета обсудили взгляды относительно дальнейших действий по резолюции 2165», — заявил Бешо.

Бешо подчеркнул, что «авторы проекта резолюции вскоре его распространят». При этом он отметил, что члены Совета Безопасности в целом разделяют взгляды, что гуманитарная поддержка ООН необходима.

Удар по ИГИЛ1

Как сообщает Министерство обороны РФ, площадь последнего анклава «Исламского государства»1 на востоке САР сократилась до участка 7 на 11 километров.

«Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России завершают уничтожение последнего анклава ИГИЛ на востоке Сирии, площадь которого сократилась до участка 7 на 11 км», — сообщают в Минобороны.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, групповой удар дальней авиации ВКС дал возможность сломить сопротивление боевиков под Эс-Сайялем. Таким образом, было обеспечение продвижение Сирийской арабской армии (САА).

«Групповой удар российской дальней авиации позволил сломить ожесточенное сопротивление террористов в районе населенного пункта Эс-Сайяль, обеспечив существенное продвижение сирийских правительственных войск вперед по фронту», — информирует министерство обороны.

Также шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по складам вооружения и боеприпасов, опорным пунктам и скоплению террористов «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор.

«Сегодня 6 российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, нанесли групповой удар по складам вооружения и боеприпасов, опорным пунктам и скоплению террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Эс-Сайяль провинции Дейр-эз-Зор», — добавили в Минобороны.

Желаемое и действительное

Министерство обороны РФ назвало «попыткой выдать желаемое за действительное» заявление Соединенных Штатов об освобождении большой части САР и Ирака силами коалиции.

«Таким образом, вчерашнее заявление официального представителя Пентагона Эрика Пэхона, что якобы «большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров», — не более чем попытка выдать желаемое за действительное», — говорится в сообщении.

1 Организация запрещена на территории РФ.