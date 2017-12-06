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В Ленобласти подросток топором отомстил насиловавшему его мужчине
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    В Ленобласти подросток топором отомстил насиловавшему его мужчине

    10:01  6 Декабря 2017
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    В Ленобласти подросток топором отомстил насиловавшему его мужчине

    Санкт-Петербург, 6 декабря. В Ленинградской области молодые люди зарубили топором насильника.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, 17 ноября в деревне Фишева Гора Тихвинского района Ленобласти трое несовершеннолетних заманили 36-летнего мужчину в заброшенный дом, где зарубили его топором. Тело приятели сбросили в подвал, после чего покинули место преступления.

    По информации правоохранительных органов, мужчина ранее неоднократно насиловал одного из участников преступления. По всей видимости, расправа могла стать местью за извращенные пристрастия. 

    Молодые люди задержаны, их будут судить по статье уголовного кодекса РФ об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.     

    Автор: Федор Веснин
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    #ленобласть #убийство #топор #насильник
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