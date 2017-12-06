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Путин призвал Аббаса к возобновлению палестино-израильских переговоров
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    Путин призвал Аббаса к возобновлению палестино-израильских переговоров

    10:00  6 Декабря 2017
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    Путин призвал Аббаса к возобновлению палестино-израильских переговоров

    Москва, 6 декабря. Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом Палестины Махмудом Аббасом призвал к немедленному возобновлению палестино-израильских переговоров по всем актуальным и острым вопросам, включая статус Иерусалима. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля. 

    По данным пресс-службы, «российский президент высказал принципиальную позицию Москвы в поддержку безотлагательного возобновления прямых палестино-израильских переговоров по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима». 

    Путин призвал Аббаса к возобновлению палестино-израильских переговоров

    Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. В Кремле уточнили, что телефонная беседа состоялся по инициативе Аббаса.

    Путин призвал Аббаса к возобновлению палестино-израильских переговоров

    Напомним, ранее 45-1 глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу о перемещении американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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