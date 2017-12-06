Мерзкое решение: Косачев объявил вердикт МОК по России частью стратегии Запада

Москва, 6 декабря. Несомненно, что решение чиновников Международного олимпийского комитета отстранить Россию от предстоящей зимней Олимпиады в Пхенчхане является частью общей антироссийской стратегии Запада, заявил глава международного комитета в Совете Федерации Константин Косачев.

«Мерзкое решение, — написал Косачев на своей странице Facebook. — Нет сомнения, что это — часть общей линии Запада на сдерживание России».

Косачев подчеркнул, что «это не конец истории», и провокации со стороны Запада, в том числе и в области спорта, будут продолжаться. По мнению члена Совфеда, решение МОК стало ответом на триумф, достигнутый российской сборной на Олимпиаде в Сочи.

«Перекупили предателей, избирательно перетрясли пробирки только под одним флагом, организовали истерику в СМИ, — напоминает сенатор. — Другого решения МОК принять просто не мог, загнали за флажки».

Косачев подчеркнул, что российские «чиновники от спорта должны понести персональную ответственность» за то, что «проспали старт этой кампании» и никак не смогли противостоять давлению на спортсменов. При этом сенатор отметил, что нельзя запрещать российским спортсменам выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом — «это тот случай, когда каждый должен решать сам за себя». Сам он считает, что «под белым флагом выступать недопустимо».

Напомним, как сообщало RT, вчера Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении российской сборной от игр в Пхенчхане.