Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018
Происшествия
Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в колонии Соликамска
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в колонии Соликамска

    9:31  6 Декабря 2017
    47

    Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в колонии Соликамска

    Пермь, 6 декабря. Прокуратура проводит проверку после пожара в колонии Соликамска, который уничтожил целый корпус.

    Прокуратура начала проверку после пожара в колонии строгого режима ИК-1 в Соликамске, который произошел накануне вечером. По предварительной информации, загорелась крыша, а потом огонь перекинулся на все здание. В результате сгорел целый корпус. К счастью, никто из людей не пострадал.

    В ликвидации возгорания участвовали 17 пожарных машин. Комиссия ГУФСИН России по Пермскому краю прибыла на место инцидента, чтобы установить все обстоятельства происшествия и выяснить причину возникновения огня.

    «Во время проверки будут выясняться причины и условия возникновения пожара, подниматься необходимые документы. Проверка будет проходить параллельно с расследованием других органов», — цитируют представителей прокуратуры местные СМИ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #колония #прокуратура #соликамск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть