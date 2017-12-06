Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в колонии Соликамска

Пермь, 6 декабря. Прокуратура проводит проверку после пожара в колонии Соликамска, который уничтожил целый корпус.

Прокуратура начала проверку после пожара в колонии строгого режима ИК-1 в Соликамске, который произошел накануне вечером. По предварительной информации, загорелась крыша, а потом огонь перекинулся на все здание. В результате сгорел целый корпус. К счастью, никто из людей не пострадал.

В ликвидации возгорания участвовали 17 пожарных машин. Комиссия ГУФСИН России по Пермскому краю прибыла на место инцидента, чтобы установить все обстоятельства происшествия и выяснить причину возникновения огня.