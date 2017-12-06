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«Жесткий ответ на провокации»: ВВС США нанесли удары недалеко от границы КНДР
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    «Жесткий ответ на провокации»: ВВС США нанесли удары недалеко от границы КНДР

    9:34  6 Декабря 2017
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    «Жесткий ответ на провокации»: ВВС США нанесли удары недалеко от границы КНДР

    Вашингтон, 6 декабря. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer нанесли в среду, 6 декабря, удары по учебным целям на территории Республики Корея вблизи с северокорейской границей. Об этом сегодня сообщает южнокорейский Комитет начальников штабов. 

    Американские B-1B Lancer вместе с истребителями F-22 Raptor провели полеты с тренировочным бомбометанием, «показав возможность и решимость союзников дать жесткий ответ на ракетные и ядерные провокации КНДР», говорится в сообщении.

    Отмечается, что установленные цели были ликвидированы.

    Напомним, данные удары стали этапом проходящих в Южной Корее совместных с Соединенными Штатами масштабных маневров ВВС Vigilant ACE 18. 

    Автор: Дана Балан
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    #сша #кндр #учения #северная корея #южная корея #f-22 raptor #b-1b lancer
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