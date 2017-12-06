«Жесткий ответ на провокации»: ВВС США нанесли удары недалеко от границы КНДР

Вашингтон, 6 декабря. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer нанесли в среду, 6 декабря, удары по учебным целям на территории Республики Корея вблизи с северокорейской границей. Об этом сегодня сообщает южнокорейский Комитет начальников штабов.

MORE: US B-1B Lancer strategic bomber, F-22 Raptor stealth fighter jets accompanied by S. Korean military aircraft conduct bombing drills amid rising tensions https://t.co/UXDQfLNSym — RT (@RT_com) December 6, 2017

Американские B-1B Lancer вместе с истребителями F-22 Raptor провели полеты с тренировочным бомбометанием, «показав возможность и решимость союзников дать жесткий ответ на ракетные и ядерные провокации КНДР», говорится в сообщении.

Отмечается, что установленные цели были ликвидированы.

Напомним, данные удары стали этапом проходящих в Южной Корее совместных с Соединенными Штатами масштабных маневров ВВС Vigilant ACE 18.