Милонов предложил бойкотировать Олимпийские игры после «подлого удара» МОК

Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады, которая состоится в Южной Корее в 2018 году. Такое решение МОК принял после расследований, которые якобы подтвердили существование программы сокрытия допинга, действующей на территории РФ. Свое решение в МОК мотивировали показаниями бежавшего в США экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, а также других спортсменов.

Кроме того, МОК требует от Олимпийского комитета России возместить 15 миллионов долларов, которая организация потратила на расследование.

Отдельные российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде, но на унизительных условиях — они не смогут выступать под российским флагом, а лишь под флагом Олимпиады. Кроме того, вместо отечественного гимна будет звучать олимпийский гимн. При этом спортсмены будут именоваться не иначе как «Олимпийские атлеты из России»

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал это решение МОК политически ангажированным.

«На политическом олимпе можно бороться с сильными противниками. Это обычное политическое решение, которое должно показать любому государству, что если оно не будет следовать инструкциям и играть по правилам ряда стран, в частности, Соединенных Штатов, то к нему будут применяться подобные санкции. Это подлый удар. Он бьет по спортсменам и тысячам, миллионам людей: страна не может поднять собственный флаг, а спортсмены обязаны выступать как члены некой неизвестной команды перед всем миром. Это очень унизительная процедура», — сказал парламентарий.

Виталий Милонов также напомнил, что спорт и политика всегда шли рука об руку. И олимпийское движение, пытавшееся дистанцироваться от политических конфликтов и дрязг, неоднократно становилось заложником международных конфликтов. В прошлом веке СССР объявил бойкот олимпиаде в Лос-Анджелесе. Парламентарий предложил объявить бойкот и Играм 2018 года.

«Я думаю, нам стоит вспомнить наш опыт 1984 года и отказаться от участия в Олимпиаде», — подытожил народный избранник.

Напомним, член Совета Федерации Олег Морозов также назвал решение МОК политически мотивированным, которое не имеет ни к спорту, ни к борьбе с допингом никакого отношения.