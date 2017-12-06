Сирия: военная полиция РФ нашла в Алеппо брошенные оружейные цеха ИГ

Алеппо, 6 декабря. Российская военная полиция нашла цеха террористов ИГ1 (экстремистская группировка запрещена в России) по созданию оружия в районе Сахур, расположенном в сирийском Алеппо.

Отмечается, что военнослужащие РФ направлялись к месту, которое предстояло проверить перед осуществлением гуманитарной операции. В одном из кварталов была найдена сеть цехов по производству разнообразного оружия, передает «РИА Новости».

Кроме того, в помещениях российские военные полицейские нашли огромное количество тетрадей, записных книжек. Также среди обнаруженных вещей были методички по пользованию американским противотанковым ракетным комплексом Dragon.

Как отметил старший группы военной полиции Александр Харгел, местные жители рассказали о пропавших людях в данном районе.

Вскоре на место прибыли взрывотехники, саперы и сирийские специальные службы, которые вывезли опасные предметы.

После проведения операции местные жители смогли вернуться в свои дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.