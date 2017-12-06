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Новости Сирии
Сирия: военная полиция РФ нашла в Алеппо брошенные оружейные цеха ИГ
Новости Сирии
Сирия: военная полиция РФ нашла в Алеппо брошенные оружейные цеха ИГ
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    Сирия: военная полиция РФ нашла в Алеппо брошенные оружейные цеха ИГ

    9:19  6 Декабря 2017
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    Сирия: военная полиция РФ нашла в Алеппо брошенные оружейные цеха ИГ

    Алеппо, 6 декабря. Российская военная полиция нашла цеха террористов ИГ1 (экстремистская группировка запрещена в России) по созданию оружия в районе Сахур, расположенном в сирийском Алеппо.

    Отмечается, что военнослужащие РФ направлялись к месту, которое предстояло проверить перед осуществлением гуманитарной операции. В одном из кварталов была найдена сеть цехов по производству разнообразного оружия, передает «РИА Новости»

    Кроме того, в помещениях российские военные полицейские нашли огромное количество тетрадей, записных книжек. Также среди обнаруженных вещей были методички по пользованию американским противотанковым ракетным комплексом Dragon.

    Сирия: военная полиция РФ нашла в Алеппо брошенные оружейные цеха ИГ

    Как отметил старший группы военной полиции Александр Харгел, местные жители рассказали о пропавших людях в данном районе.

    Вскоре на место прибыли взрывотехники, саперы и сирийские специальные службы, которые вывезли опасные предметы.

    После проведения операции местные жители смогли вернуться в свои дома.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #алеппо #иг #игил #сахур
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