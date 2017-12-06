Менее трех тысяч террористов остаются в Сирии и Ираке – коалиция США

Вашингтон, 6 декабря. На территориях Сирии и Ирака в настоящее время находятся меньше трех тысяч боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России). Об этом накануне заявила коалиция США.

По ее оценкам, сейчас в Сирии и Ираке осталось меньше трех тысяч боевиков ДАИШ (террористическая организация, запрещена в России), однако они все еще представляют угрозу, и необходимо проделать большую работу, чтобы одержать окончательную победу над террористами, говорится в социальных сетях коалиции.

При этом в сообщении также отмечается, что коалиции и партнерам уже удалось освободить более 52,2 тысячи квадратных километров территории и 4,5 миллиона жителей Ирака. Коалиция и дальше продолжит борьбу за установление долгосрочной победы над ДАИШ (террористическая организация, запрещена в России) и освобождение всех, кто находится под контролем боевиков.

Ранее в среду сообщалось о том, что с 22 сентября по 21 ноября 2017 года жертвами боевиков стали более 230 мирных жителей Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.