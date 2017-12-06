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Украина
Саакашвили вновь удалось уйти от украинской полиции
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    Саакашвили вновь удалось уйти от украинской полиции

    9:17  6 Декабря 2017
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    Саакашвили вновь удалось уйти от украинской полиции

    Киев, 6 декабря. Утром в среду украинским правоохранителям вновь не удалось задержать экс-губернатора Одесской области и лидера оппозиционной украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Сторонники политика оказали полицейским столь рьяный отпор, что тем пришлось отступить, сообщила пресс-служба полиции Киева.

    Как сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, полицейские вместе с СБУ предприняли попытку задержания Саакашвили в палаточном городке перед Верховной радой.

    «Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей. В результате под Верховной радой Украины усилены наряды правоохранителей», — сообщили в полиции.

    «В настоящее время никого из участников акции не задержали», — отмечают в Нацполиции.

    Сам Саакашвили, скрывшийся на территории палаточного лагеря перед зданием Рады, объявил появление полицейских «провокацией» и сообщил о том, что в столкновениях пострадали несколько человек.

    Саакашвили вновь удалось уйти от украинской полиции

    «Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей, — написал Саакашвили на своей странице Facebook. — Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?»

    Вони хотіли витягти мене з намету, але переплутали намети і напали на сусідній, зі сплячими активістами, жорстоко побили...

    Posted by Mikheil Saakashvili on Tuesday, December 5, 2017

     

    Автор: Валентин Меликов
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    #саакашвили
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