Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: военная полиция РФ нашла в Алеппо брошенные оружейные цеха ИГ
Весь мир
Сенат США утвердил нового главу министерства внутренней безопасности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сенат США утвердил нового главу министерства внутренней безопасности

    9:18  6 Декабря 2017
    56

    Сенат США утвердил нового главу министерства внутренней безопасности

    Вашингтон, 6 декабря. Сенат США одобрил кандидатуру бывшего заместителя главы аппарата Белого дома Кирстен Нильсен на должность главы министерства внутренней безопасности США.

    62 сенатора поддержали кандидатуру Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности США. 37 членов Сената США высказались против ее назначения.

    По словам лидера большинства в сенате Митча Макконнелла, Нильсен имеет представление о текущей деятельности ведомства, так как у нее есть необходимый опыт. Однако представители Демократической партии убеждены, что она не справится с управлением в министерстве, в котором работают порядка 240 тысяч сотрудников.

    Сенат США утвердил нового главу министерства внутренней безопасности

    Ранее, 12 октября, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру 45-летней Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности страны.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #вашингтон #сенат #нильсен
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть