Сенат США утвердил нового главу министерства внутренней безопасности

Вашингтон, 6 декабря. Сенат США одобрил кандидатуру бывшего заместителя главы аппарата Белого дома Кирстен Нильсен на должность главы министерства внутренней безопасности США.

62 сенатора поддержали кандидатуру Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности США. 37 членов Сената США высказались против ее назначения.

По словам лидера большинства в сенате Митча Макконнелла, Нильсен имеет представление о текущей деятельности ведомства, так как у нее есть необходимый опыт. Однако представители Демократической партии убеждены, что она не справится с управлением в министерстве, в котором работают порядка 240 тысяч сотрудников.

Ранее, 12 октября, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру 45-летней Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности страны.