Степашин сравнил ИГИЛ с Гитлером под знаменем ислама

Москва, 6 декабря. Экс-премьер России Сергей Степашин сравнил запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство»1 с Адольфом Гитлером.

Как рассказал Степашин в эфире телеканала «Царьград», у России есть причины проводить операцию в Сирии. По его словам, Россия сейчас имеет четкий внешнеполитический курс на арабском Востоке. Степашин также добавил, что если бы Россия не начала операцию в САР, «это зараза прибежала бы к нам». Он также назвал «Талибан»1, ИГИЛ1, «Аль-Каиду»1 (запрещены в России – прим.ред.) звеньями одной цепи и «бесовщиной».

По мнению Степашина, «Исламское государство» сегодня – это та же «зараза», которой в ХХ веке был нацизм. Он подчеркнул, что Россия снова вступает в бой с этим злом.

1 Организация запрещена на территории РФ.