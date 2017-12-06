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Политика
Степашин сравнил ИГИЛ с Гитлером под знаменем ислама
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    Степашин сравнил ИГИЛ с Гитлером под знаменем ислама

    9:04  6 Декабря 2017
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    Степашин сравнил ИГИЛ с Гитлером под знаменем ислама

    Москва, 6 декабря. Экс-премьер России Сергей Степашин сравнил запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство»1 с Адольфом Гитлером.

    Как рассказал Степашин в эфире телеканала «Царьград», у России есть причины проводить операцию в Сирии. По его словам, Россия сейчас имеет четкий внешнеполитический курс на арабском Востоке. Степашин также добавил, что если бы Россия не начала операцию в САР, «это зараза прибежала бы к нам». Он также назвал «Талибан»1, ИГИЛ1, «Аль-Каиду»1 (запрещены в России – прим.ред.) звеньями одной цепи и «бесовщиной».

    По мнению Степашина, «Исламское государство» сегодня – это та же «зараза», которой в ХХ веке был нацизм. Он подчеркнул, что Россия снова вступает в бой с этим злом. 

    Степашин сравнил ИГИЛ с Гитлером под знаменем ислама

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #игил #степашин
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