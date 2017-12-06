Саакашвили сообщил о нападении на палаточный лагерь возле Рады

Киев, 6 декабря. На палаточный лагерь, разбитый около Рады, утром в среду было совершено нападение. Целью атаковавших было захватить опального политика Михаила Саакашвили. Об этом сам экс-президент Грузии написал на своей странице в Facebook.

«Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей», — рассказал Саакашвили.

Отмечается, что нападение на лагерь случилось в районе шести часов утра. Несколько человек в результате инцидента получили ранения.

Напомним, во вторник в Киеве Саакашвили был сначала задержан сотрудниками СБУ, а затем освобожден собственными сторонниками. При этом украинская прокуратура заявила, что у Саакашвили есть 24 часа, чтобы сдаться властям.