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Происшествия
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Украина
Саакашвили сообщил о нападении на палаточный лагерь возле Рады
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    Саакашвили сообщил о нападении на палаточный лагерь возле Рады

    9:08  6 Декабря 2017
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    Саакашвили сообщил о нападении на палаточный лагерь возле Рады

    Киев, 6 декабря. На палаточный лагерь, разбитый около Рады, утром в среду было совершено нападение. Целью атаковавших было захватить опального политика Михаила Саакашвили. Об этом сам экс-президент Грузии написал на своей странице в Facebook.

    «Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей», — рассказал Саакашвили.

    Отмечается, что нападение на лагерь случилось в районе шести часов утра. Несколько человек в результате инцидента получили ранения. 

    Напомним, во вторник в Киеве Саакашвили был сначала задержан сотрудниками СБУ, а затем освобожден собственными сторонниками. При этом украинская прокуратура заявила, что у Саакашвили есть 24 часа, чтобы сдаться властям.

    Автор: Федор Веснин
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    #киев #саакашвили #рада #лагерь
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