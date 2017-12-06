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Эксперты оценили шансы возврата капиталов в РФ из-за санкций 
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    Эксперты оценили шансы возврата капиталов в РФ из-за санкций 

    9:34  6 Декабря 2017
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    Эксперты оценили шансы возврата капиталов в РФ из-за санкций 

    Москва, 6 декабря. Массового возврата капиталов в РФ в связи с ожидаемым ужесточением санкций США против России ждать не стоит, полагают эксперты.

    Президент США Дональд Трамп в августе подписал документ о расширении ряда санкций против экономики РФ. В течение полугода конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер. В беседе с РИА Новости эксперты пояснили, почему в сложившихся условиях не стоит рассчитывать на возврат капиталов в Россию.

    Финансовый омбудсмен Павел Медведев выразил опасение, что возврат капиталов может быть заблокирован американцами еще до принятия решений о новых санкциях. Капиталы, которые в целом могут составлять несколько сотен миллиардов долларов, могут быть заблокированы на счетах для переводов в Россию, в итоге люди, скорее всего, потеряют деньги, считает эксперт.

    Главный стратег инвестиционной компании «Атон» Алексей Каминский уверен, что россиянам гораздо интереснее перевести деньги из Штатов в Гонконг, «который в последнее время становится очень модным среди инвесторов».

    Ряд российских инвесторов лоббирует идею выпуска Минфином специальных инструментов по примеру облигаций внутреннего валютного займа, в которые они хотели бы вложить деньги, хранящиеся сейчас на зарубежных счетах.

    Руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank Даниил Егоров считает, что большая часть капитала, утекшего из России в 2013-2014 годы, осела в Европе, где российским деньгам гораздо «удобнее», а потому массовый переход инвесторов в российские ценные бумаги представляется достаточно спорным с точки зрения целесообразности. 

    Руководитель департамента операций с долговыми инструментами «БКС Глобал Маркетс» Алексей Виноградов напоминает, что Минфин России размещает облигации в соответствии с ранее принятой программой привлечения, которая на 2017 год уже выполнена, а поэтому нового размещения облигаций, номинированных в долларах, ожидать не стоит.

    Автор: Юлия Кошкина
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