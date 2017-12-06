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Донбасс: ВСУ более 40 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР
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    Донбасс: ВСУ более 40 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

    9:04  6 Декабря 2017
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    Донбасс: ВСУ более 40 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

    Донецк, 6 декабря. Вооруженные силы Украины свыше 40 раз за прошедший день нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию Донецкой народной республики. Об этом в среду сообщил представитель оперативного командования ДНР. 

    По данным представителя республики, за минувший вторник киевские военные 44 раза нарушили режим прекращения боевых действий, обстреляв населенные пункты ДНР из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

    В оперативном командовании также уточнили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ частично были разрушены три дома в Докучаевске.

    Донбасс: ВСУ более 40 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

    Напомним, украинские власти весной 2014 года начали боевые действия против Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.  

    Автор: Дана Балан
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