Донбасс: ВСУ более 40 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

Донецк, 6 декабря. Вооруженные силы Украины свыше 40 раз за прошедший день нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию Донецкой народной республики. Об этом в среду сообщил представитель оперативного командования ДНР.

По данным представителя республики, за минувший вторник киевские военные 44 раза нарушили режим прекращения боевых действий, обстреляв населенные пункты ДНР из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В оперативном командовании также уточнили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ частично были разрушены три дома в Докучаевске.

Напомним, украинские власти весной 2014 года начали боевые действия против Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.