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Свыше 180 тыс. людей эвакуируют из-за лесных пожаров на юге Калифорнии
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    Свыше 180 тыс. людей эвакуируют из-за лесных пожаров на юге Калифорнии

    8:55  6 Декабря 2017
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    Свыше 180 тыс. людей эвакуируют из-за лесных пожаров на юге Калифорнии

    Сакраменто, 6 декабря. Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Вентура в связи с лесным пожаром.

    Более 180 тысяч жителей были эвакуированы из опасных зон. Большинство из них проживает в Лос-Анджелесе, однако наиболее сложная ситуация сложилась в округе Вентура, где были эвакуированы около 38 тыс. жителей. По информации телеканала CNN, в соседнем округе Лос-Анджелес эвакуации подверглись еще 150 тыс. жителей.

    В больницы с ожогами доставлены три человека, среди них двое пожарных.

    Стихия уже уничтожила в американском штате по меньшей мере 150 строений, более 3 тыс. находятся под угрозой. В настоящий момент горит около 50 тыс. акров. Без электроснабжения остались свыше 250 тыс. жителей региона.

    По данным местных СМИ, критическая ситуация в регионе сохранится до пятницы.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #калифорния #пожары #эвакуация
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