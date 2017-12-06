Минобороны развенчало заявления Пентагона о роли коалиции США в победе над ИГ

Москва, 06 декабря. В российском министерстве обороны скептически отнеслись к заявлениям из Пентагона о якобы огромной роли коалиции США в победе над запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1.

Если быть кратким, то в российском военном ведомстве отметили, что подобного рода заявления министерства обороны США «не более чем попытка выдать желаемое за действительное».

«Суммарное количество ударов коалиции США в Сирийской арабской республике за месяц не превышает суточной нормы ударов по «Исламскому государству»1 авиацией ВКС РФ», — говорится в официальном пресс-релизе министерства обороны.

Как отметили в Минобороны, на протяжении последнего месяца международная коалиция наносила не более пяти ударов по одиночным целям, притом — вдали от опорных пунктов боевиков.

«За тот же период только для наступавших на восточном берегу Ефрата отрядов ополчения местных племен, авиацией ВКС РФ было выполнено 672 боевых вылета и поражено более 1450 целей», — отметили в российском министерстве обороны.

Как напоминают «Известия» , накануне представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что Россия и Сирия якобы «всего лишь провели несколько операций» и освобождение большей части территории САР является результатом усилий коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.