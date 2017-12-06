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Эксперт заявил о связи между ИГИЛ и Израилем
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    Эксперт заявил о связи между ИГИЛ и Израилем

    9:20  6 Декабря 2017
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    Эксперт заявил о связи между ИГИЛ и Израилем

    Москва, 6 декабря. Несмотря на то, что с самого начала террористы «Исламского государства»1 (запрещено в России) объявили своими смертельными врагами всякого, кто не соответствует их нормам радикального ислама, а тем более иноверцев, террористы ни разу не атаковали Израиль — смертельного врага всего мусульманского мира, отмечает автор «Изборского клуба» Владислав Шурыгин. Не менее загадочно и поведение Израиля — еврейское государство регулярно наносит удары по противникам ИГИЛ1 — шиитскому движению «Хезболла» и сирийской правительственной армии — однако ни единого раза не атаковало ИГИЛ1, несмотря на то, что формирования террористов находятся на самой границе.

    По мнению Шурыгина, это свидетельствует о том, что Израиль может быть заинтересован в том, чтобы террористы продолжали свою деятельность в Сирии — а может быть даже снабжает их, придерживаясь политики «враг моего врага — мой друг». 

    «Израиль сегодня почти благосклонно наблюдает за действиями целых армий исламских боевиков у своих границ, уклоняясь от какого-либо участия в международных операциях против ИГИЛ и других радикальных группировок», — отмечает Шурыгин.

    Эксперт заявил о связи между ИГИЛ и Израилем

    По словам эксперта «Изоборского клуба», «предыдущий опыт зачисток в Ираке и Ливии», в результате которого два государства «превратились в территории хаос», показал эффективность используемых Израилем и США методом — именно поэтому Израиль, Саудовская Аравия и Катар не опасаются террористов «Исламского государства» и предпринимают все усилия, чтобы затруднить борьбу, которую ведут с ними Сирия, Россия и Иран.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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