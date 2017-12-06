Российское судно «Янтарь» прибыло в зону поисков аргентинской подлодки

Москва, 6 декабря. Российское океанографическое судно «Янтарь» прибыло в зону поисков подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан».

Как рассказал начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев, судно находилось у западного побережья Африки и выполняло плановые задачи. Как пишет РИА Новости, для того, чтобы добраться до зоны поисков, кораблю пришлось преодолеть более четырех тысяч миль. Российские специалисты в данный момент обследуют некий объект на глубине 940 метров.

Ранее Газета.ru сообщала, аргентинская подлодка пропала в Атлантическом океане 15 ноября. На борту находилось 44 человека.