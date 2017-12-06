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Российское судно «Янтарь» прибыло в зону поисков аргентинской подлодки
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    Российское судно «Янтарь» прибыло в зону поисков аргентинской подлодки

    8:46  6 Декабря 2017
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    Российское судно «Янтарь» прибыло в зону поисков аргентинской подлодки Москва, 6 декабря. Российское океанографическое судно «Янтарь» прибыло в зону поисков подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан».

    Как рассказал начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев, судно находилось у западного побережья Африки и выполняло плановые задачи. Как пишет РИА Новости, для того, чтобы добраться до зоны поисков, кораблю пришлось преодолеть более четырех тысяч миль. Российские специалисты в данный момент обследуют некий объект на глубине 940 метров.

    Ранее Газета.ru сообщала, аргентинская подлодка пропала в Атлантическом океане 15 ноября. На борту находилось 44 человека. 

    Российское судно «Янтарь» прибыло в зону поисков аргентинской подлодки

    Автор: Алия Садыкова
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    #аргентина #подлодка #янтарь #сан-хуан
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