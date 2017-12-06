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Политика
Сирия: боевики убили более 230 мирных жителей САР за два месяца
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    Сирия: боевики убили более 230 мирных жителей САР за два месяца

    8:34  6 Декабря 2017
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    Сирия: боевики убили более 230 мирных жителей САР за два месяца

    Нью-Йорк, 6 декабря. Более 230 мирных жителей погибли и около 680 были ранены в Сирии в результате терактов и обстрелов, которые совершили боевики с 22 сентября по 21 ноября 2017 года.

    Об этом говорится в отчете, подготовленном правительством САР для генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Согласно документу, опубликованному на сайте международной организации, с 22 сентября по 21 октября в Сирии погиб 61 мирный житель, в том числе 15 детей.

    Больше всего гражданского населения погибло в провинциях Хама и Дейр-эз-Зор.

    С 22 октября по 31 ноября боевиками были убиты 178 человек (из них 12 детей), 450 человек пострадали. Наиболее напряженная ситуация складывалась в Хомсе. 

    Ранее Газета.ru писала, что САА при поддержке ВКС РФ штурмует город Аль-Раджан в провинции Хама. 

    Сирия: боевики убили более 230 мирных жителей САР за два месяца

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #боевики #мирные жители
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