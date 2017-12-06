Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Ленобласти насмерть забил женщину в строящемся доме
Россия
Перевозчики посчитали нерентабельным строительство новой железной дороги в Крыму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Перевозчики посчитали нерентабельным строительство новой железной дороги в Крыму

    8:40  6 Декабря 2017
    94

    Перевозчики посчитали нерентабельным строительство новой железной дороги в Крыму

    Симферополь, 6 декабря. Строительство новой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю нерентабельно, так потенциальная экономия двух часов пути обойдется в более 35 млрд рублей.

    Об этом РИА Новости рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. Он пояснил, что экономия пути в 1,5-2 часа чем через Джанкой и затраты в рамках 35 млрд рублей не сопоставимы. Кроме того, строительство необходимых железнодорожных станций и вокзалов для пассажиров еще больше финансово утяжелит проект.

    Цуркин добавил, что крымская железная дорога уже заявила об увеличении скорости поездов на существующем отрезке Керчь-Джанкой-Симферополь.

    Как ранее сообщала газета «Известия», глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства новой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю, сообщив, что в данный момент проект обсуждается на уровне крымского министерства транспорта и Минтранса РФ.

    Напомним, Минтранс РФ заявил о том, что до конца 2017 года все пассажирские и грузовые поезда РЖД будут следовать по новому участку железной дороги Журавка-Миллерово, который был построен для того, чтобы российские поезда не проходили по территории Украины.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #крым #железная дорога #строительство
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть