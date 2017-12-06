Перевозчики посчитали нерентабельным строительство новой железной дороги в Крыму

Симферополь, 6 декабря. Строительство новой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю нерентабельно, так потенциальная экономия двух часов пути обойдется в более 35 млрд рублей.

Об этом РИА Новости рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. Он пояснил, что экономия пути в 1,5-2 часа чем через Джанкой и затраты в рамках 35 млрд рублей не сопоставимы. Кроме того, строительство необходимых железнодорожных станций и вокзалов для пассажиров еще больше финансово утяжелит проект.

Цуркин добавил, что крымская железная дорога уже заявила об увеличении скорости поездов на существующем отрезке Керчь-Джанкой-Симферополь.

Как ранее сообщала газета «Известия», глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства новой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю, сообщив, что в данный момент проект обсуждается на уровне крымского министерства транспорта и Минтранса РФ.

Напомним, Минтранс РФ заявил о том, что до конца 2017 года все пассажирские и грузовые поезда РЖД будут следовать по новому участку железной дороги Журавка-Миллерово, который был построен для того, чтобы российские поезда не проходили по территории Украины.