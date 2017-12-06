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Евстифеев анонсировал проведение в Марий Эл губернаторских елок
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    Евстифеев анонсировал проведение в Марий Эл губернаторских елок

    8:28  6 Декабря 2017
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    Евстифеев анонсировал проведение в Марий Эл губернаторских елок

    Йошкар-Ола, 06 декабря. Глава Марий Эл Александр Евстифеев анонсировал проведение в республике так называемых губернаторских елок.

    Как сообщает ИА МедиаПоток, ранее в регионе подобной практики не было. В этот же раз каждая из елок соберет как минимум 250 детей, а все расходы возьмет на себя республиканское правительство.

    «Республиканские елки будут организованы для детей разных возрастов. Отдельный праздник ожидает одаренных детей со всей республики — так же как и елка для воспитанников детских домов», — цитируют Александра Евстифеева «Известия»

    Кроме того, по словам губернатора, для юных жителей Марий Эл, проживающих на селе, будет организована доставка к местам проведения праздника. Помимо прочего, гостей праздника ждут не только развлечения и подарки, но и праздничный ужин.

    Евстифеев анонсировал проведение в Марий Эл губернаторских елок

    Добавим, что все праздничные мероприятия будут проведены до 31 декабря. Это сделано, в том числе, по просьбе родителей, которые запланировали каникулы с детьми за пределами региона.

    Автор: Константин Терехов
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    #марий эл #йошкар-ола #александр евстифеев #новый год 2018
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