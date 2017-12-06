Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует город Аль-Раджан в провинции Хама

Дамаск, 6 декабря. Сирийская арабская армия (САА) ведет штурм удерживаемого боевиками города Аль-Раджан в провинции Хама, поддержку правительственным войскам оказывает авиация ВКС РФ. Об этом сообщает «Русская весна».

Город в течение трех лет удерживают боевики террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»1, «Аль-Каида»1 в Сирии — организация запрещена на территории РФ). В понедельник правительственным войскам удалось прорвать первую линию обороны террористов и войти в город. Но под натиском подразделения САА были вынуждены оставить занятые позиции.

В настоящее время правительственные войска прорвали оборону террористов на холме Аль-Раджан и прилегающих к высоте фермах.

Напомним, ранее стало известно, что на северо-востоке сирийской провинции Хама возобновились бои между участниками террористических организаций «Тахрир аш-Шам» и ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.