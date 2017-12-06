Вайнштейн не раз использовал подкуп и угрозы, чтобы снять с себя подозрения — СМИ

Нью-Йорк, 6 декабря. Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, в течение трех десятилетий использовал многоуровневый механизм полезных связей, чтобы предотвращать назревающие скандалы. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, Вайнштейн не гнушался подкупа, угроз и злоупотреблял своим положением, чтобы избегать скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Издание проанализировало около 200 интервью, документов внутреннего пользования и фрагментов переписки по электронной почте. Журналисты пришли к выводу, что продюсер использовал представителей шоу-бизнеса, СМИ, предпринимателей и политиков для сокрытия своих действий.

По данным издания, Вайнштейн также щедро жертвовал средства на предвыборную кампанию кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. СМИ пишут, что Клинтон знала о «похождениях» продюсера.