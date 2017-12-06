Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Ленобласти насмерть забил женщину в строящемся доме
Экономика
Компания Lexus обнародовала дебютный тизер нового флагмана LF-1
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Компания Lexus обнародовала дебютный тизер нового флагмана LF-1

    8:33  6 Декабря 2017
    105

    Компания Lexus обнародовала дебютный тизер нового флагмана LF-1

    Токио, 6 декабря. Японский автомобильный гигант Lexus, который входит в структуру Toyota, показал дебютный тизер концепта премиального внедорожника Lexus LF-1.

    Официальная презентация кроссовера состоится в январе будущего года на Детройтском автомобильном салоне.

    Отмечается, что Lexus LF-1 был создан совместно со специалистами калифорнийского дизайнерского бюро Toyota CALTY. Именно там трудились над экстерьером спорткара Toyota FT-1.

    Что касается концепта Lexus LF-1, то есть вероятность того, что прототип может стать предвестником флагмана кроссовера с купеобразными силуэтами.

    В будущем аналогичная модель может сменить в модельной линейке японской марки полноразмерный внедорожник Lexus LX.

    Накануне компания Lexus презентовала для американского авторынка пятиместный LX 570.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #автомобили #lexus lf-1
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть