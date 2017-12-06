Компания Lexus обнародовала дебютный тизер нового флагмана LF-1
Токио, 6 декабря. Японский автомобильный гигант Lexus, который входит в структуру Toyota, показал дебютный тизер концепта премиального внедорожника Lexus LF-1.
Официальная презентация кроссовера состоится в январе будущего года на Детройтском автомобильном салоне.
レクサス、2018年1月のデトロイトショーにクロスオーバーコンセプト『LF-1 Limitless』出展 https://t.co/rm1tJR72l0 #レクサス #Lexus pic.twitter.com/X4vJ2xOrUI— AUTOSPORT web (@AUTOSPORT_web) December 6, 2017
Отмечается, что Lexus LF-1 был создан совместно со специалистами калифорнийского дизайнерского бюро Toyota CALTY. Именно там трудились над экстерьером спорткара Toyota FT-1.
Что касается концепта Lexus LF-1, то есть вероятность того, что прототип может стать предвестником флагмана кроссовера с купеобразными силуэтами.
В будущем аналогичная модель может сменить в модельной линейке японской марки полноразмерный внедорожник Lexus LX.
Накануне компания Lexus презентовала для американского авторынка пятиместный LX 570.