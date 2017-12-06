Не погода, а песня: метеоролог пообещал Москве 15-сантиметровые сугробы в среду

Москва, 6 декабря. В середине недели Москву ожидают мощные снегопады, которые начнутся во второй половине дня в среду. Об этом сообщил метеоролог погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Москву с полудня начнет заметать снегом. Не погода, а песня!, — написал Тишковец на своей странице Facebook. — В Москве в среду в результате снегопада во второй половине дня к вечеру вырастут новогодние 15-сантиметровые сугробы. Настоящая зимняя сказка!»

Как отмечает метеоцентр, в первой половине дня небо в Москве будет с прояснениями, однако затем «с северо-запада в Москву потянутся плотные многоярусные облака, сразу после полудня зарядят обложные снегопады, которые будут продолжаться всю вторую половину дня».

При этом общее количество осадков составит около 5–7 мм, что несколько выше климатической нормы для декабря. В столице будет пониженное атмосферное давление — 734 мм рт. ст., а температура днем до -3, а ночью до -6 градусов.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что из-за непогоды в течение минувших суток в Москве пострадали 16 человек. Большинство из них пострадали в результате образовавшейся на проезжих и пешеходных улицах города гололедицы.