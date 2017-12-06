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Донбасс: стало известно о 10 обстрелах ЛНР с позиций ВСУ
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    Донбасс: стало известно о 10 обстрелах ЛНР с позиций ВСУ

    8:12  6 Декабря 2017
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    Донбасс: стало известно о 10 обстрелах ЛНР с позиций ВСУ

    Луганск (ЛНР), 06 декабря. В оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили о новых 10 обстрелах территории ЛНР с позиций киевских силовиков.

    Так, во вторник 05 декабря ВСУ открывали огонь по позициям народной милиции, расположенных в окрестностях населенных пунктов Донецкий, Фрунзе, Калиновка, Долгое, Лозовое и Нижнее Лозовое.

    Во время обстрелов киевские силовики применяли стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 120 и 88 мм, гранатометы СПГ, АГС и РПГ, а также зенитные установки ЗУ-23-2.

    Как уточнили в оборонном ведомстве Луганской народной республики, пострадавших и погибших во время обстрелов с позиций ВСУ нет.

    Автор: Константин Терехов
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    #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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