Донбасс: стало известно о 10 обстрелах ЛНР с позиций ВСУ

Луганск (ЛНР), 06 декабря. В оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили о новых 10 обстрелах территории ЛНР с позиций киевских силовиков.

Так, во вторник 05 декабря ВСУ открывали огонь по позициям народной милиции, расположенных в окрестностях населенных пунктов Донецкий, Фрунзе, Калиновка, Долгое, Лозовое и Нижнее Лозовое.

Во время обстрелов киевские силовики применяли стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 120 и 88 мм, гранатометы СПГ, АГС и РПГ, а также зенитные установки ЗУ-23-2.

Как уточнили в оборонном ведомстве Луганской народной республики, пострадавших и погибших во время обстрелов с позиций ВСУ нет.