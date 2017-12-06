Родители не смогли спасти ребенка из огня в Красноярском крае

Красноярск, 6 декабря. Мальчик погиб при пожаре в Емельяновском районе Красноярского края.

По информации Федерального агентства новостей, родители попытались спасти ребенка, но, к сожалению, не смогли. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, накануне поздно вечером огонь вспыхнул в частном доме в поселке Солонцы, где проживала семья с двумя малолетними детьми.

Родители сумели выбежать из горящего дома, взяв на руки младенца. Старшего 9-летнего сына спасти, к сожалению, не удалось.

«Мальчика они не смогли спасти, так как сами серьезно пострадали. С ожогами тела от 40 до 80% мужчина и женщина доставлены в больницу. В рамках расследования назначена пожарно-техническая экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.

Как сообщала «Газета.Ru», накануне пожарные обнаружили семь тел при разборе остатков сгоревшего одноэтажного дома под Калугой.