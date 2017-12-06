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Поклонская: Российские спортсмены должны выступать только под флагом
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    Поклонская: Российские спортсмены должны выступать только под флагом

    8:25  6 Декабря 2017
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    Поклонская: Российские спортсмены должны выступать только под флагом

    Москва, 6 декабря. Российские спортсмены должны выступать только под флагом РФ, без участия российской сборной в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане спортивное состязание потеряет свой смысл, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

    Об этом она написала в среду на своей странице в Facebook.

    «Олимпиада без России — это пустой звук. Наша Великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом. Но и здесь мы покажем, что Россия сильная, и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей Великой страны. Победа будет за нами!» — говорится в посте.

    Поклонская также отметила, что решение Международного олимпийского комитета отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Пхенчхане, принятое накануне, продиктовано политическими тенденциями.

    Напомним, как сообщала «Газета.ру», 5 декабря исполком МОК в Лозанне запретил российской сборной принимать участие в Олимпийских играх 2018 года, отметив, что готов допустить к соревнованиям некоторых спортсменов из РФ при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом.

    Автор: Алексей Громов
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    #поклонская #мок #олимпиада-2018
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