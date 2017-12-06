Поклонская: Российские спортсмены должны выступать только под флагом

Москва, 6 декабря. Российские спортсмены должны выступать только под флагом РФ, без участия российской сборной в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане спортивное состязание потеряет свой смысл, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Об этом она написала в среду на своей странице в Facebook.

«Олимпиада без России — это пустой звук. Наша Великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом. Но и здесь мы покажем, что Россия сильная, и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей Великой страны. Победа будет за нами!» — говорится в посте.

Поклонская также отметила, что решение Международного олимпийского комитета отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Пхенчхане, принятое накануне, продиктовано политическими тенденциями.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», 5 декабря исполком МОК в Лозанне запретил российской сборной принимать участие в Олимпийских играх 2018 года, отметив, что готов допустить к соревнованиям некоторых спортсменов из РФ при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом.