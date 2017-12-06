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Украина
Саакашвили заявил, что явится на допрос добровольно — адвокат
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    Саакашвили заявил, что явится на допрос добровольно — адвокат

    8:08  6 Декабря 2017
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    Саакашвили заявил, что явится на допрос добровольно — адвокат

    Киев, 6 декабря. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в квартире которого накануне прошли обыски, заявил, что в четверг добровольно явится на допрос в украинскую генпрокуратуру.

    По словам адвоката политика Дарины Чиж, Саакашвили не намерен скрываться и находится в одной из палаток под Радой, пишет «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее в среду Саакашвили отказывался приходить на допрос. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что у политика есть сутки, чтобы явиться в правоохранительные органы.

    Напомним, 5 декабря Саакашвили был задержан в Киеве, однако сторонникам политика удалось его отбить у полиции. СБУ подозревает Саакашвили в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности».

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #саакашвили #допрос
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