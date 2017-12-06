Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Ленобласти насмерть забил женщину в строящемся доме
Политика
Киев назвал северо-восток Черного моря «серой зоной» международного судоходства
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев назвал северо-восток Черного моря «серой зоной» международного судоходства

    8:06  6 Декабря 2017
    374

    Киев назвал северо-восток Черного моря «серой зоной» международного судоходства

    Нью-Йорк, 6 декабря. Украина обвинила Россию в превращении северо-восточной части Черного моря в «серую зону» международного судоходства.

    Об этом украинская сторона заявила на дебатах в Генассамблеее ООН по вопросу морского права. При этом российская сторона отметила, что Киев воспользовался «стандартным набором инсинуаций и клише», не имеющим никакого отношения к действительности.

    В тексте, который распространила пресс-служба ООН, говорится, что представитель Украины рассказал в своем докладе об «огромных испытаниях на Украине и прилегающих к ней морских зонах». Он обвинил Россию в «оккупации Крыма», а также о якобы ущемлении прав Украины. По мнению киевских политиков, Украина теперь не может выполнять свои обязательства по договорам, касающихся морских зон.

    Как пишет ТАСС, Украина также заявила, что северо-восточная часть Черного моря превратилась в «серую зону» для международного судоходства. Дипломат добавил, что это «подтверждает число жертв и инцидентов в море».

    Киев назвал северо-восток Черного моря «серой зоной» международного судоходства

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #оон #черное море #судоходство #морское право
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть