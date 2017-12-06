Киев назвал северо-восток Черного моря «серой зоной» международного судоходства

Нью-Йорк, 6 декабря. Украина обвинила Россию в превращении северо-восточной части Черного моря в «серую зону» международного судоходства.

Об этом украинская сторона заявила на дебатах в Генассамблеее ООН по вопросу морского права. При этом российская сторона отметила, что Киев воспользовался «стандартным набором инсинуаций и клише», не имеющим никакого отношения к действительности.

В тексте, который распространила пресс-служба ООН, говорится, что представитель Украины рассказал в своем докладе об «огромных испытаниях на Украине и прилегающих к ней морских зонах». Он обвинил Россию в «оккупации Крыма», а также о якобы ущемлении прав Украины. По мнению киевских политиков, Украина теперь не может выполнять свои обязательства по договорам, касающихся морских зон.

Как пишет ТАСС, Украина также заявила, что северо-восточная часть Черного моря превратилась в «серую зону» для международного судоходства. Дипломат добавил, что это «подтверждает число жертв и инцидентов в море».