Twitter назвал самые популярные посты 2017 года

Сан-Франциско, 6 декабря. Twitter подвел итоги года, назвав самые популярные посты 2017-го. В топе — экс-президент США, певица и американский студент.

Популярность постов определялась по количеству ретвитов и по количеству лайков на твит.

Первую строчку рейтинга по ретвитам занимает студент из США Картер Уилкерсон, сообщает портал Cnet. Ему удалось не просто обойти знаменитостей, но и стать автором самого популярного поста за всю историю Twitter.

В апреле Уилкерсон поспорил с сетью закусочных Wendyʼs о том, что если его твит наберет 18 миллионов ретвитов, компания предоставит ему годовой сертификат на бесплатные наггетсы. Пост студента набрал всего 3,6 млн ретвитов, однако абонемент на еду ему все равно предоставили.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

Со значительным отрывом (1,7 млн) на втором месте оказалась публикация Барака Обама, которую тот сделал после столкновений в Шарлотсвилле.

«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии», — процитировал экс-президент США Нельсона Манделу.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Третья строчка принадлежит Пенсильванскому университету, который пообещал перечислить по 15 центов с каждого ретвита в пользу пострадавших от урагана «Харви» на юге США. Пост собрал 1,2 млн ретвитов, университет раздал около 180 тысяч долларов.

With the current devastation in Houston, we are pledging $0.15 for every RT this gets! Please forward this along to help out those in need! pic.twitter.com/lodyOBE0eG — Penn State IFC (@PennStateIFC) August 30, 2017

По количеству лайков в топе снова оказался экс-президент США, заняв первые два места. Это пост с цитатой Манделы (4,5 млн лайков) и пост с пожеланиями здоровья бывшему конкуренту по президентской гонке 2008-го Джону Маккейну (2,1 млн). В этом году у республиканца обнаружили рак мозга.

Замыкает тройку лидеров по количеству лайков пост певицы Арианы Гранде, посвященный жертвам теракта на стадионе в Манчестере, где выступала артистка.

«Я вся разбита. Мне искренне очень-очень жаль. У меня нет слов», — написала она.