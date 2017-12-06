Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Ленобласти насмерть забил женщину в строящемся доме
Весь мир
Twitter назвал самые популярные посты 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Twitter назвал самые популярные посты 2017 года

    8:09  6 Декабря 2017
    237

    Twitter назвал самые популярные посты 2017 года

    Сан-Франциско, 6 декабря. Twitter подвел итоги года, назвав самые популярные посты 2017-го. В топе — экс-президент США, певица и американский студент.

    Популярность постов определялась по количеству ретвитов и по количеству лайков на твит.

    Первую строчку рейтинга по ретвитам занимает студент из США Картер Уилкерсон, сообщает портал Cnet. Ему удалось не просто обойти знаменитостей, но и стать автором самого популярного поста за всю историю Twitter.

    В апреле Уилкерсон поспорил с сетью закусочных Wendyʼs о том, что если его твит наберет 18 миллионов ретвитов, компания предоставит ему годовой сертификат на бесплатные наггетсы. Пост студента набрал всего 3,6 млн ретвитов, однако абонемент на еду ему все равно предоставили.

    Со значительным отрывом (1,7 млн) на втором месте оказалась публикация Барака Обама, которую тот сделал после столкновений в Шарлотсвилле. 

    «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии», — процитировал экс-президент США Нельсона Манделу.

    Третья строчка принадлежит Пенсильванскому университету, который пообещал перечислить по 15 центов с каждого ретвита в пользу пострадавших от урагана «Харви» на юге США. Пост собрал 1,2 млн ретвитов, университет раздал около 180 тысяч долларов.

    По количеству лайков в топе снова оказался экс-президент США, заняв первые два места. Это пост с цитатой Манделы (4,5 млн лайков) и пост с пожеланиями здоровья бывшему конкуренту по президентской гонке 2008-го Джону Маккейну (2,1 млн). В этом году у республиканца обнаружили рак мозга.

    Замыкает тройку лидеров по количеству лайков пост певицы Арианы Гранде, посвященный жертвам теракта на стадионе в Манчестере, где выступала артистка. 

    «Я вся разбита. Мне искренне очень-очень жаль. У меня нет слов», — написала она.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #twitter #рейтинг
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть