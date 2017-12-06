Уфологи обнаружили «доказательство» войны на Марсе

Лондон, 6 декабря. Сторонники теории заговоров приняли круглый камень на поверхности Марса за древнее пушечное ядро марсиан. О необычной находке уфологов сообщает британское издание Mail One.

Круглый камень запечатлен на фотографиях, которые сделал марсоход Curiosity. Сферической формы булыжник лежит на каменной плите песочного цвета и отдаленно напоминает круглые ядра для примитивных старинных пушек.

Именно его сторонник теории заговоров Скотт Варинг назвал свидетельством боевых действий, которые произошли на Марсе много тысячелетий назад. По мнению уфолога, ранее на Марсе существовала цивилизация, которая погибла в результате глобального вооруженного конфликта. Круглые каменные ядра, по мнению Варинга, древние марсиане использовали для уничтожения атмосферы на своей планете.

Напомним, ранее сайт RT сообщил, что в NASA планируют пилотируемый полет к Марсу в 2030-х — 2040-х годах. Первым астронавтам, которые отправятся к Красной планете, предстоит провести в космосе без возможности вернуться на Землю не менее двух лет.