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Происшествия
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Общество
Титов предложил механизм возвращения в Россию опальных олигархов
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    Титов предложил механизм возвращения в Россию опальных олигархов

    7:59  6 Декабря 2017
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    Титов предложил механизм возвращения в Россию опальных олигархов

    Москва, 06 декабря. Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал о механизме, при помощи которого можно будет возвращать в Россию опальных олигархов.

    Как сообщает РИА Новости, предполагается, что российским предпринимателем можно будет вернуться на Родину, не боясь уголовного преследования, в случае возмещения нанесенного ими ущерба.

    «Мы создали специальный общественный институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, именно связанный с розыском и уголовным преследованием. И хотим сегодня начать диалог с властью», — заявил Титов.

    Титов предложил механизм возвращения в Россию опальных олигархов

    Добавим, что сбежавшие из страны предприниматели зачастую находят убежище в британской столице. Сейчас в Лондоне проживают бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков.

    Автор: Константин Терехов
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    #лондон #борис титов #олигарх
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