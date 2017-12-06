Титов предложил механизм возвращения в Россию опальных олигархов

Москва, 06 декабря. Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал о механизме, при помощи которого можно будет возвращать в Россию опальных олигархов.

Как сообщает РИА Новости, предполагается, что российским предпринимателем можно будет вернуться на Родину, не боясь уголовного преследования, в случае возмещения нанесенного ими ущерба.

«Мы создали специальный общественный институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, именно связанный с розыском и уголовным преследованием. И хотим сегодня начать диалог с властью», — заявил Титов.

Добавим, что сбежавшие из страны предприниматели зачастую находят убежище в британской столице. Сейчас в Лондоне проживают бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков.