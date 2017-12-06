Писательница Александра Николаенко стала лауреатом «Русского Букера»

Москва, 6 декабря. Писательница Александра Николаенко стала победителем негосударственной литературной премии «Русский Букер», итоги которой подвели накануне в Москве.

Звание лауреата Николаенко присудили за ее дебютный роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства». В награду писательница получит 1,5 миллиона рублей.

Также в шорт-лист «Русского Букера» вошли «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «ЗАХХОК» Владимира Медведева и «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова, пишет газета «Известия».

Ранее Александра Николаенко была больше известна как иллюстратор. Например, ее работы можно увидеть в книге Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». А картины Николаенко хранятся в частных коллекциях во Франции, Великобритании и России.

Лауреатом премии «Русский Букер» стала Александра Николаенко с романом «Убить Бобрыкина. История одного убийства» pic.twitter.com/5DYwWPOceo — Центр книги и чтения (@centerreading) December 5, 2017

Независимая премия «Русский Букер» вручается ежегодно с 1992 года. В состав жюри премии в этом году вошли лауреат прошлого года Петр Алешковский, поэт и критик Алексей Пурин, литературовед Артем Скворцов, лауреат 2015 года Александр Снегирев и директор областной библиотеки в Пензе Марина Осипова.

Как писала «Газета.ру», в этом году «Русский Букер» оказался на грани закрытия, однако позже нашелся новый спонсор премии – кинокомпания «Фетисов иллюзион», которая пообещала также экранизировать некоторые книги лауреатов и номинантов «Русского Букера».