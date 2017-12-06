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Масляков-младший запретил использовать аббревиатуру «КВН» в фильме о клубе
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    Масляков-младший запретил использовать аббревиатуру «КВН» в фильме о клубе

    7:50  6 Декабря 2017
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    Масляков-младший запретил использовать аббревиатуру «КВН» в фильме о клубе

    Москва, 6 декабря. Автор прав на бренд «КВН» Александр Масляков-младший не разрешил использовать слово «КВН» в картине о Клубе на фестивале «Артдокфест».

    Об этом рассказал режиссер документального фильма Виталий Манский на своей странице в Facebook.

    Он отметил, что Масляков принял такое решение из-за нарушения авторского права. По его словам, владелец бренда не захотел, чтобы аббревиатура использовалась в картине. В ином случае, как добавил Манский, он готов добиваться отмены показа картины.

    Как пишет Газета.ru, при этом режиссер подчеркнул, что вся ситуация выглядит «веселой и находчивой».

    Масляков-младший запретил использовать аббревиатуру «КВН» в фильме о клубе

    Автор: Алия Садыкова
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    #квн #масляков
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