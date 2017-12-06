NASA перенесло дату отправки космического грузовика SpaceX на МКС

Нью-Йорк, 6 декабря. В американском космическом агентстве NASA решили перенести дату запуска созданного корпорацией SpaceX космического корабля Dragon, который должен был доставить очередной груз на Международную космическую станцию.

Предполагалось, что Dragon отправится на МКС уже 8 декабря, однако теперь стало известно, что старт не состоится ранее 12 декабря.

Как сообщает «Инфореактор», в NASA и SpaceX не назвали причин переноса старта, отметив лишь, что «новая дата запуска учитывает готовность стартовой площадки, занятость экипажа МКС и механику орбитальных полетов».

Американский космический грузовик должен был доставить на орбиту 2,5 тонны груза — припасов для работы станции и научных экспериментов. В том числе, как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», на станцию должен был быть доставлен груз ячменя, из которого в дальнейшем предполагается в космических условиях сварить пиво.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что владелец SpaceX — американский миллиардер и инноватор Илон Маск — анонсировал запуск ракеты Falcon Heavy, на борту которого будет находится электромобиль Tesla Roadster.