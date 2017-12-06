Подло и бессовестно: в Сети обсуждают решение МОК об участии России в «политиаде»

Москва, 6 декабря. Сборная России отстранена от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане. Российские спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом без права использования национальной атрибутики. Об этом вечером 5 декабря заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по итогам заседания исполкома. Данный вердикт был вполне ожидаемым в связи с политическим давлением на РФ, но все же не оставил равнодушным самих атлетов и болельщиков.

Кто виноват и что делать — вопрос отчасти актуальный, поскольку в кратчайшие сроки необходимо решить, как действовать дальше. С одной стороны, необходимо жестко отвечать на политическое решение МОК, основанное на записках лежавшего в психиатрической лечебнице экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Многие пользователи считают, что бойкотировать Игры-2018 ни в коем случае нельзя, потому что далее могут последовать очередные санкции. К тому же спортсмены проделали огромную работу, чтобы попасть на турнир.

В Сети активно обсуждают решение МОК, пользователи уверены, что ехать на ОИ нужно, хоть и в нейтральном статусе.

Некоторые шутят по поводу выступления под нейтральным флагом.

«А можно под пиратским флагом?» — предложил один из пользователей.

Другие участники дискуссии отмечают, что «расследование и доклад», которое якобы было проведено в отношении России можно было представить поинтереснее, раз уж «российской стороне придется заплатить за это 15 млн долларов».

Болельщики уже окрестили Игры-2018 «политиадой».

Решение МОК пользователи считают «низким и подлым».