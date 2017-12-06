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Общество
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Спорт
Пушков: После решения МОК по российской сборной «возможен подкоп» под ЧМ-2018
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    Пушков: После решения МОК по российской сборной «возможен подкоп» под ЧМ-2018

    7:37  6 Декабря 2017
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    Пушков: После решения МОК по российской сборной «возможен подкоп» под ЧМ-2018

    Москва, 6 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что в расследовании Международной федерации футбола (ФИФА) о применении допинга российскими футболистами после решения Международного олимпийского комитета (МОК) «возможен подкоп» под чемпионат мира по футболу 2018 года.

    Ранее МОК разрешил спортсменам из России участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

    Как отметил Пушков, президент МОК Томас Бах выразил готовность «помочь» ФИФА в расследовании применения допинга российскими футболистами. По мнению сенатора, Олимпийскими играми дело может не ограничиться. Как добавил Пушков, «возможен подкоп под ЧМ-2018».

    Как ранее писала Газета.ru, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Пушков: После решения МОК по российской сборной «возможен подкоп» под ЧМ-2018

    Автор: Алия Садыкова
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    #пушков #допинг #фифа
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