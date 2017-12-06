Пушков: После решения МОК по российской сборной «возможен подкоп» под ЧМ-2018

Москва, 6 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что в расследовании Международной федерации футбола (ФИФА) о применении допинга российскими футболистами после решения Международного олимпийского комитета (МОК) «возможен подкоп» под чемпионат мира по футболу 2018 года.

Ранее МОК разрешил спортсменам из России участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

Как отметил Пушков, президент МОК Томас Бах выразил готовность «помочь» ФИФА в расследовании применения допинга российскими футболистами. По мнению сенатора, Олимпийскими играми дело может не ограничиться. Как добавил Пушков, «возможен подкоп под ЧМ-2018».

Как ранее писала Газета.ru, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.