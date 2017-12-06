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Ученые рассказали, где спрятано «кладбище космических кораблей»
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    Ученые рассказали, где спрятано «кладбище космических кораблей»

    7:34  6 Декабря 2017
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    Ученые рассказали, где спрятано «кладбище космических кораблей»

    Москва, 6 декабря. Известное как «кладбище космических кораблей» место находится в Тихом океане в наиболее удаленном от суши месте.

    Для захоронения отработанных ракет и космических станций большинство космических агентств мира выбирают наиболее удаленную от любой суши точку мирового океана, известную также как «Точка Немо». Место находится в Тихом океане между Южной Америкой и Австралией.

    Первый космический корабль бы захоронен в «Точке Немо» в 1971 году. В настоящее время на «кладбище космических кораблей» уже покоится около 260 аппаратов.

    Напомним, ранее сайт RT сообщил, что межведомственная комиссия утвердила составы экипажей, которые отправятся к Международной космической станции (МКС) на российских кораблях «Союз МС» в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #кладбище #космический корабль #тихий океан
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