Ученые рассказали, где спрятано «кладбище космических кораблей»

Москва, 6 декабря. Известное как «кладбище космических кораблей» место находится в Тихом океане в наиболее удаленном от суши месте.

Для захоронения отработанных ракет и космических станций большинство космических агентств мира выбирают наиболее удаленную от любой суши точку мирового океана, известную также как «Точка Немо». Место находится в Тихом океане между Южной Америкой и Австралией.

Первый космический корабль бы захоронен в «Точке Немо» в 1971 году. В настоящее время на «кладбище космических кораблей» уже покоится около 260 аппаратов.

Напомним, ранее сайт RT сообщил, что межведомственная комиссия утвердила составы экипажей, которые отправятся к Международной космической станции (МКС) на российских кораблях «Союз МС» в 2018 году.