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Общество
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Россия
Таможня РФ изменила требования к оформлению посылок из зарубежных интернет-магазинов
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    Таможня РФ изменила требования к оформлению посылок из зарубежных интернет-магазинов

    7:37  6 Декабря 2017
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    Таможня РФ изменила требования к оформлению посылок из зарубежных интернет-магазинов

    Москва, 6 декабря. Федеральная таможенная служба (ФТС) расширила список сведений, необходимых для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах с экспресс-доставкой. 

    Теперь покупателям из России необходимо указывать ИНН, а также предоставлять скриншоты или ссылки на заказанный товар.

    Изменение правил проходит в рамках эксперимента по применению Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). В эксперименте участвую заказы, доставка которых оформлена через компании СДЭК, Boxberry, SPSR, DPD. Отправления, пересылаемые через «Почту России», в тестировании новой системы не участвуют.

    Таможенники будут осматривать каждый товар с помощью рентгеновской техники. Таким образом будет осуществляться контроль беспошлинного ввоза товаров в Россию. В настоящее время порог составляет 1000 евро и 31 кг в месяц. ИНН необходим ФТС, чтобы отслеживать уплату получателем посылки налогов, передает газета «Известия».

    В службе экспресс-доставки СДЭК «Ридусу» сообщили, что без ссылок или скриншотов веб-страниц с товаром, посылка не пройдет таможенное оформление и будет возвращена отправителю.

    ФТС будет тестировать новый порядок с 7 декабря 2017 года до 1 июля 2018 года. Паспортные данные, ИНН и данные о купленных товарах будут храниться в ЕАИС ТО. 

    В ведомстве заверили, что при своевременном представлении ИНН «никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #таможня #интернет-магазин #покупки
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