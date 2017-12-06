Таможня РФ изменила требования к оформлению посылок из зарубежных интернет-магазинов

Москва, 6 декабря. Федеральная таможенная служба (ФТС) расширила список сведений, необходимых для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах с экспресс-доставкой.

Теперь покупателям из России необходимо указывать ИНН, а также предоставлять скриншоты или ссылки на заказанный товар.

Изменение правил проходит в рамках эксперимента по применению Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). В эксперименте участвую заказы, доставка которых оформлена через компании СДЭК, Boxberry, SPSR, DPD. Отправления, пересылаемые через «Почту России», в тестировании новой системы не участвуют.

Таможенники будут осматривать каждый товар с помощью рентгеновской техники. Таким образом будет осуществляться контроль беспошлинного ввоза товаров в Россию. В настоящее время порог составляет 1000 евро и 31 кг в месяц. ИНН необходим ФТС, чтобы отслеживать уплату получателем посылки налогов, передает газета «Известия».

В службе экспресс-доставки СДЭК «Ридусу» сообщили, что без ссылок или скриншотов веб-страниц с товаром, посылка не пройдет таможенное оформление и будет возвращена отправителю.

ФТС будет тестировать новый порядок с 7 декабря 2017 года до 1 июля 2018 года. Паспортные данные, ИНН и данные о купленных товарах будут храниться в ЕАИС ТО.

В ведомстве заверили, что при своевременном представлении ИНН «никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет».