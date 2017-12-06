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Сам себя клонировал: искусственный интеллект от Google создал новый ИИ
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    Сам себя клонировал: искусственный интеллект от Google создал новый ИИ

    7:22  6 Декабря 2017
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    Сам себя клонировал: искусственный интеллект от Google создал новый ИИ

    Вашингтон, 06 декабря. Искусственный интеллект от Google под названием AutoML самостоятельно, то есть без всякого участия человека, создал новый искусственный интеллект.

    Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на статью в Independent, первой системой, которая была разработана практически без ведома человека, стала сеть NASNet, позволяющая обрабатывать фото и предоставлять на оценку свои данные материнской системе.

    Напомним, что искусственный интеллект AutoML направлен на сканирование объектов в реальном времени. С развитием программа научилась сама создавать подконтрольные ей искусственные интеллекты.

    Сам себя клонировал: искусственный интеллект от Google создал новый ИИ

    Как считают эксперты, минусом ИИ является невозможность контролировать процессы AutoML. Ведь система может создавать огромное количество ИИ, ставя под угрозу информационную безопасность.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #ученые #искусственный интеллект
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