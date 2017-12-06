Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Уфологи обнаружили «доказательство» войны на Марсе
Технологии
Cadillac CT6 оказался самым доступным седаном бизнес-класса в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Cadillac CT6 оказался самым доступным седаном бизнес-класса в России

    7:28  6 Декабря 2017
    66

    Cadillac CT6 оказался самым доступным седаном бизнес-класса в России

    Москва, 6 декабря. Стартовая цена флагмана Cadillac CT6 на российском рынке составила 3,99 миллионов рублей. Базовой стала для седана комплектация Luxury.

    Такие цены назвала накануне компания «GM Россия», открыв прием заказов на Cadillac CT6. Комплектация Luxury предполагает оснащение автомобиля 8-ступенчатой коробкой-автоматом, тормозной системой Brembo, а также такими технологическими изысками, как камеры кругового обзора и заднего вида с поддержкой потоковой передачи видео и беспроводная зарядка мобильных устройств.

    Салон седана при этом выполнен из кожи, сиденья оборудованы подогревом и вентиляцией, также имеется панорамный люк UltraView.

    Еще более усовершенствованная комплектация Premium обойдется автолюбителям в 5,19 миллиона рублей. За эту сумму можно получить автомобиль с акустической системой Bose Panaray с 34 динамиками, задние сидения седана при этом получают вентиляцию и массажную функцию. Также, помимо прочего, в такой комплектации Cadillac CT6 оснастят системой ночного видения, способной различать пешеходов.

    В обеих комплектациях седан получает атмосферный бензиновый двигатель, мощностью 335 лошадиных сил и объемом 3,6 литра.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #авторынок #cadillac ct6
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть