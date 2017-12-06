Cadillac CT6 оказался самым доступным седаном бизнес-класса в России

Москва, 6 декабря. Стартовая цена флагмана Cadillac CT6 на российском рынке составила 3,99 миллионов рублей. Базовой стала для седана комплектация Luxury.

Такие цены назвала накануне компания «GM Россия», открыв прием заказов на Cadillac CT6. Комплектация Luxury предполагает оснащение автомобиля 8-ступенчатой коробкой-автоматом, тормозной системой Brembo, а также такими технологическими изысками, как камеры кругового обзора и заднего вида с поддержкой потоковой передачи видео и беспроводная зарядка мобильных устройств.

Салон седана при этом выполнен из кожи, сиденья оборудованы подогревом и вентиляцией, также имеется панорамный люк UltraView.

Еще более усовершенствованная комплектация Premium обойдется автолюбителям в 5,19 миллиона рублей. За эту сумму можно получить автомобиль с акустической системой Bose Panaray с 34 динамиками, задние сидения седана при этом получают вентиляцию и массажную функцию. Также, помимо прочего, в такой комплектации Cadillac CT6 оснастят системой ночного видения, способной различать пешеходов.

В обеих комплектациях седан получает атмосферный бензиновый двигатель, мощностью 335 лошадиных сил и объемом 3,6 литра.