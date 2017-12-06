Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Писательница Александра Николаенко стала лауреатом «Русского Букера»
Экономика
Курс биткоина обновил исторический максимум при капитализации более 200 млрд долларов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курс биткоина обновил исторический максимум при капитализации более 200 млрд долларов

    7:42  6 Декабря 2017
    58

    Курс биткоина обновил исторический максимум при капитализации более 200 млрд долларов

    Нью-Йорк, 6 декабря. В настоящее время капитализация самой популярной и самой дорогой в мире криптовалюты — биткоина — превысила 200 миллиардов долларов. При этом стоимость криптовалюты позавчера обновила исторический максимум, превысив 12 тысяч долларов.

    С начала декабря курс биткоина рос очень быстро; рост превысил 20%, при этом не было зафиксировано ни одного серьезного падения курса криптовалюты — последний раз падение курса биткоина наблюдалось в конце ноября, когда курс просел с более чем 11 тысяч долларов до 9,7 тысяч. Впрочем, биткоин очень быстро сумел восстановить свои позиции, отмечает RT.

    Курс биткоина обновил исторический максимум при капитализации более 200 млрд долларов

    Как отмечает «Ньюинформ», в настоящее время стоимость одного биткоина составляет 12 460 долларов — при этом ровно год назад биткоин стоил всего 764 доллара, таким образом криптовалюта за год выросла в цене в 16,3 раза.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, узнав о небывалых успехах биткоина, объявил о создании национальной венесуэльской криптовалюты «петро».

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть