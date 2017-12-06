Курс биткоина обновил исторический максимум при капитализации более 200 млрд долларов

Нью-Йорк, 6 декабря. В настоящее время капитализация самой популярной и самой дорогой в мире криптовалюты — биткоина — превысила 200 миллиардов долларов. При этом стоимость криптовалюты позавчера обновила исторический максимум, превысив 12 тысяч долларов.

С начала декабря курс биткоина рос очень быстро; рост превысил 20%, при этом не было зафиксировано ни одного серьезного падения курса криптовалюты — последний раз падение курса биткоина наблюдалось в конце ноября, когда курс просел с более чем 11 тысяч долларов до 9,7 тысяч. Впрочем, биткоин очень быстро сумел восстановить свои позиции, отмечает RT.

Как отмечает «Ньюинформ», в настоящее время стоимость одного биткоина составляет 12 460 долларов — при этом ровно год назад биткоин стоил всего 764 доллара, таким образом криптовалюта за год выросла в цене в 16,3 раза.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, узнав о небывалых успехах биткоина, объявил о создании национальной венесуэльской криптовалюты «петро».