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В США не понимают, почему Трамп никогда не говорит плохо о Путине
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    В США не понимают, почему Трамп никогда не говорит плохо о Путине

    8:00  6 Декабря 2017
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    В США не понимают, почему Трамп никогда не говорит плохо о Путине

    Вашингтон, 6 декабря. Экс-директор Нацразведки Соединенных Штатов Джеймс Клэппер не понимает, почему американский президент Дональд Трамп никогда не дает негативные комментарии в адрес главы российского государства Владимира Путина. 

    Экс-глава американской Нацразведки не понимает «безразличия» со стороны главы Белого дома, передает CNN International.

    «Я не очень понимаю необычайного безразличия в отношении угрозы, которую представляет Россия в плане подрыва нашей системы, о чем свидетельствует их вмешательство в наши выборы», — заявил он. 

    В США не понимают, почему Трамп никогда не говорит плохо о Путине

    Клэппер считает, что Россия, в отличие от КНДР, действительно «представляет угрозу» для Вашингтона. 

    «Не понимаю, почему Трамп в той или иной мере выступает в качестве просителя перед Путиным», — задается вопросом бывший директор американского ведомства. 

    Клэппер полагает, что с этим «необходимо разобраться», поскольку «проблема сговора очень важна», передает RT

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сша #трамп #политика
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