В России начались продажи главного конкурента Lada Largus

Москва, 6 декабря. В России стартовали онлайн-продажи Renault Dokker — основного конкурента Lada Largus.

Как рассказали в пресс-службе компании, автомобиль стал доступен для российского потребителя. Отмечается, что в линейку двигателей Renault Dokker входит бензиновый атмосферный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 82 силы.

Также автолюбители могут рассмотреть турбодизельный мотор. Его объем 1,5-литра, мощность 90 лошадиных сил.

Как пишет Газета.ru, модель Dokker доступна в виде пятиместного авто с кузовом «фургон».