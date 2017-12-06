Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Уфологи обнаружили «доказательство» войны на Марсе
Технологии
В России начались продажи главного конкурента Lada Largus
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России начались продажи главного конкурента Lada Largus

    7:13  6 Декабря 2017
    86

    В России начались продажи главного конкурента Lada Largus

    Москва, 6 декабря. В России стартовали онлайн-продажи Renault Dokker — основного конкурента Lada Largus.

    Как рассказали в пресс-службе компании, автомобиль стал доступен для российского потребителя. Отмечается, что в линейку двигателей Renault Dokker входит бензиновый атмосферный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 82 силы.

    Также автолюбители могут рассмотреть турбодизельный мотор. Его объем 1,5-литра, мощность 90 лошадиных сил.

    Как пишет Газета.ru, модель Dokker доступна в виде пятиместного авто с кузовом «фургон».

    В России начались продажи главного конкурента Lada Largus

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #lada largus
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть